В Сумах вражеский дрон попал в частный дом: был пожар

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали дронами город Сумы. В частности, вражеский БпЛА попал в частный дом, из-за чего начался пожар, который сейчас уже потушили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и Facebook-страницу полиции Сумской области.
"Сегодня ночью российский бпла попал в частный дом. В результате атаки возникла возник пожар. На месте происшествия оперативно работают полицейские, спасатели, медики и другие экстренные службы. Проводится разбор завалов и ликвидация последствий атаки", - говорилось в сообщении полиции.
Согласно сообщению ГСЧС в 07:22, пожар в жилом доме уже ликвидировали. Чрезвычайники уточнили, что в результате атаки беспилотника, значительные разрушения испытывал частный жилой дом. Кроме того, происходило горение на большой площади.
"Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения", - отметили в ГСЧС.
Также там добавили, что информации о пострадавших не было.
Напомним, что в ночь на 6 февраля российские войска нанесли удары дронами по Харькову. В частности, враг повредил крупнейший рынок города Барабашова, а также транспортное предприятие. На рынке был пожар, также есть пострадавшие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.