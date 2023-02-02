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В Сумах и области завтра не будут выключать свет

Фото: в Сумах и области завтра не выключат свет (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 3 февраля, в течение суток в Сумах и области не будут выключать электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

"3 февраля для стабилизации напряжения в сети, введения ограничений электроэнергии по городу Сумы и области не планируется. О каких-либо изменениях ситуации с электроснабжением мы будем вас информировать на наших информационных ресурсах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за похолодания. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит.

Также ранее мы писали, что в "Укрэнерго" объяснили, как определяются лимиты потребления электроэнергии для каждой области.

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