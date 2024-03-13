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В Сумах школы и садики перевели на "дистанционку": сколько будет диться

Фото: в Сумах школы и садики перевели на дистанционку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Сумах садики, школы и внешкольное образование перевели на дистанционную форму обучения до конца недели.

"В Сумах до конца недели заведения общего среднего и дошкольного образования, а также внешколы будут работать в дистанционном формате. Такое решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС", - отмечается в сообщении.

Как сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь, в садиках будут работать дежурные группы, а в школах, при необходимости, создадут дежурные классы.

"Со следующего понедельника в школах - каникулы", - информируют в Сумском городском совете.

В частности, в управлении образования и науки напоминают, что образовательный и воспитательный процесс проходит с согласия родителей.

Следует отметить, что данное решение было принято на фоне стремительного роста количества воздушных тревог.

Перевод на "дистанционку" в Украине

Напомним, недавно РБК-Украина писала о том, что в Сумах продлили карантин. Из-за высокого уровня заболеваемости дистанционное обучение продлили на период с 18 по 24 февраля.

Тем временем в Полтавской области закрыли часть школ из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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дистанционное обучение