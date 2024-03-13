В Сумах спасатели деблокировали тело еще одного погибшего в результате ночных обстрелов РФ

В ночь на 13 марта ударный дрон типа "Шахед" атаковал многоэтажку в Сумах. Из-под завалов извлекли тело уже второго человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram .

"При разборе завалов 5-этажного жилого дома сотрудниками ГСЧС деблокировано тело второго погибшего", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, сейчас известно о 2 погибших и 8 пострадавших людях в результате ночной российской атаки по городу. Работы продолжаются.

Атака "Шахеда" на Сумы 13 марта

В ночь на среду российские кафиры атаковали в очередной раз Сумы дронами. В результате один из дронов попал в многоэтажку.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме в Сумах спасатели деблокировали первое тело человека.

В ОВА сообщали, что из-под завалов спасены 10 человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. При этом сообщалось о погибших, однако их количество не указывалось.