В Сумах спасатели деблокировали тело еще одного погибшего в результате ночных обстрелов РФ
В ночь на 13 марта ударный дрон типа "Шахед" атаковал многоэтажку в Сумах. Из-под завалов извлекли тело уже второго человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.
"При разборе завалов 5-этажного жилого дома сотрудниками ГСЧС деблокировано тело второго погибшего", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, сейчас известно о 2 погибших и 8 пострадавших людях в результате ночной российской атаки по городу. Работы продолжаются.
Атака "Шахеда" на Сумы 13 марта
В ночь на среду российские кафиры атаковали в очередной раз Сумы дронами. В результате один из дронов попал в многоэтажку.
Напомним, ранее сообщалось, что на месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме в Сумах спасатели деблокировали первое тело человека.
В ОВА сообщали, что из-под завалов спасены 10 человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. При этом сообщалось о погибших, однако их количество не указывалось.
Удары россиян по Сумской области
С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумах и области. Так, сегодня ночью, 13 марта, в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
12 марта россияне обстреляли территорию Сумской области. В результате атаки КАБами есть разрушения и пострадавшие, среди которых дети.
Кроме того, россияне избивали по Сумам 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбиты 135 окон и 10 дверей.
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