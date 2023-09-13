В Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги

Звуки взрывов в городе прозвучали около трех часов ночи.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили жителей северных областей об опасности вражеских атак с применением ударных БПЛА.

"Несколько ударных БПЛА "Shahed" в Сумской области. Черниговская область - угроза ударных БпЛА", - отмечали военные.

Ночная атака РФ по Украине 13 сентября

Этой ночью российские оккупанты устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. В командовании ВС заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.

В Одесской ОВА заявили о работе систем противовоздушной обороны по целям противника в Измаильском районе области.

Позже сигналы воздушной тревоги зазвучали на севере страны, а также в южных областях. Военные предупредили о ракетной опасности.