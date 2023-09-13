В Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги

В Сумах во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки ударными дронами раздались звуки взрывов ночью 13 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".
Звуки взрывов в городе прозвучали около трех часов ночи.
Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили жителей северных областей об опасности вражеских атак с применением ударных БПЛА.
"Несколько ударных БПЛА "Shahed" в Сумской области. Черниговская область - угроза ударных БпЛА", - отмечали военные.
Этой ночью российские оккупанты устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. В командовании ВС заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.
В Одесской ОВА заявили о работе систем противовоздушной обороны по целям противника в Измаильском районе области.
Позже сигналы воздушной тревоги зазвучали на севере страны, а также в южных областях. Военные предупредили о ракетной опасности.
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