В Сумах раздались взрывы: город атакуют "Шахеды" (обновлено)

Взрывы в районе города раздались около 00:06. Перед этим военные информировали о фиксации движения вражеских беспилотников в направлении города.

"Сумы - вражеские БпЛА в направлении города!" - говорилось в объявлении ВС.

Проблемы со светом и водой

Также отмечается, что после взрывов в Сумах возникли проблемы со светом в разных частях города.

"На многих улицах в Сумах исчез свет", - пишет местное агентство "Граница Медиа".

По предварительным данным, были обесточены частично и другие населенные пункты Сумской области. Да, частично также нет света в Лебедине, Белополье и Ахтырке.

Кроме того, в Сумах сообщают, что частично отсутствует водоснабжение после вражеской воздушной атаки.

В харьковских пабликах также сообщают об исчезновении света в нескольких районах города.

"Сумская область под атакой "Шахедов". Свет исчез в нескольких районах города, такая же проблема и у нас. Возможно произошло попадание в очередную подстанцию", - говорится в публикации ТГ-канала "Харьков Life Харків".

Повторные взрывы

Отметим, позже, в 00:48, в командовании ВС снова призвали жителей города Сумы находиться в укрытиях из-за угрозы атаки "Шахедов".

А уже в час ночи в Сумах был слышен еще один взрыв.

Кроме того, передает "Суспільне", примерно в 01:38 в городе снова раздались взрывы.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины в воскресенье поздно вечером, 5 мая, объявили воздушную тревогу из-за фиксации вражеских ударных дронов типа "Шахед".

Как рассказали в Воздушных силах, беспилотники противника, в частности, двигались в сторону южных областей, а также курсом на Сумы.