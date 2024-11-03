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В Сумах раздалась серия взрывов

Фото: в Сумах раздалась серия взрывов (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

В Сумах раздалась серия взрывов. Военные предупредили о скоростной цели, направляющейся на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ "Кордон.Медіа" и Воздушные силы Украины.

"Скоростная цель на Сумы!", - сообщили в Воздушных силах.

В то же время, по данным местных, в городе было слышно уже четыре взрыва.

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