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В Сумах продолжили дистанционку в детсадах и не только: в чем причина

Фото: детсад (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумского горсовета решила продлить дистанционное обучение для дошкольных и внешкольных учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский горсовет.

Такой формат продлится до 29 ноября. Решение связано с продолжением воздушных тревог и сложной ситуацией в регионе.

Таким образом, на дистанционной форме работы останутся заведения дошкольного, внешкольного и начального художественного образования.

В случае необходимости в детсадах будут функционировать дежурные группы для обеспечения ухода за детьми.

В горсовете также пояснили, что детские заведения спортивного профиля могут продолжать тренировки для взрослых возрастов и спортсменов, участвующих в мероприятиях, внесенных в Единый календарный план спортивных мероприятий Украины. Однако это возможно только при соблюдении всех норм безопасности.

Ситуация в Сумской области

В Сумской области по состоянию на конец октября ситуация остается напряженной из-за регулярных обстрелов российскими войсками и повреждения критической инфраструктуры.

Только за последнюю неделю была зафиксирована серия атак, которые привели к значительным разрушениям и обесточению домов более чем в 20 тысячах жителей разных населенных пунктов.

Напомним, что на этой неделе российский дрон попал в частный сектор в Сумской области, убив троих граждан, среди которых был и ребенок.

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