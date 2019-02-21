У Сумах поліцейських звинуватили в безпідставних затриманнях в офісі політичної партії

Поліцейські затримали двох людей та опечатали офіс без дозволів

В Сумах по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которые безосновательно задержали двух граждан в офисе одной из политических партий, начато уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, сегодня, 21 февраля 2019 года, на линию "102" от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме по проспекту Курский в городе Сумы.

Сотрудники отдела превенции Сумского отдела полиции, прибыв по указанному адресу, выяснили, что там находится офис одной из политических партий.

"Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники). Само помещение блюстители порядка без соответствующих разрешений опечатали. Только после вмешательства работников прокуратуры незаконно задержанные граждане были освобождены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержание) УК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

РБК-Украина писало, что в рамках дела о пирамиду подкупа избирателей на выборах президента Украины правоохранители проводят 50 обысков.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал задержание активистов и инцидент возле Подольского отделения полиции.