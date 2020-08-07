У Сумах чоловік стріляв по сусідах, є поранений

У Сумах чоловік стріляв у сусідів. У результаті один з жителів сусіднього будинку отримав кілька поранень.

Про це повідомляє управління Національної поліції Сумської області.

Вказано, що подія сталася 6 серпня о 21:20.

"Про гвалт у дворі сусідньої багатоповерхівки та схожі на постріли різкі звуки, до поліції повідомив занепокоєний сумчанин... Оперативники та слідчі застали кількох чоловіків, один з яких мав поранення у живіт", - вказано у повідомленні.

За даними правоохоронців виник конфлікт між жителями сусідніх будинків: 55-річним громадянином з одного боку та кількома чоловіками, що у дворі будинку займались ремонтом автівок, з іншого.

"Спочатку нетверезий чоловік, вийшовши на звук автомобільного двигуна, зажадав припинити шум, що заважав йому відпочивати. А коли у відповідь почув лайку та пораду проспатися, не знайшов нічого кращого, як скористатися своїм пістолетом травматичної дії", - інформують у поліції.

У результаті стрілянини 42-річний місцевий житель отримав непроникаючі вогнепальні поранення живота та грудної клітини. Він у відповідь наніс стрільцю кілька ударів.

"Викликані медики карети невідкладної медичної допомоги діагностували політравму, закритий перелом правої руки та закриту черепно-мозкову травму. У результаті обидва учасники конфлікту були госпіталізовані у лікарню для надання медичної допомоги", - повідомили у поліції.

Чоловіка, який стріляв по сусідах, затримали у порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили з місця події пістолет, споряджений патронами з гумовими кулями. Встановлено, що спецзасіб належить затриманому, у нього є всі необхідні дозволи та документи.

При цьому слідчі кваліфікували його дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські врятували чоловіка від спроби самогубства, проте під час врегулювання ситуації правопорушник дістав стартовий пістолет і почав стрілянину в бік правоохоронців.

Як писало РБК-Україна, у Києві на території Гідропарку сталася стрілянина: у результаті охоронець одного з розважальних закладів отримав поранення.