В Сумах мэрия лишила УПЦ права пользоваться землями

Сегодня, 26 апреля, депутаты Сумского горсовета проголосовали за лишение УПЦ права пользоваться землями общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
Сегодня в Сумах прошло заседание сессии Сумского горсовета, на котором депутаты голосовали за проекты решений по лишению УПЦ права пользоваться землями общины.
Инициаторами вопроса были четыре фракции:
Напомним, РБК-Украина писала о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.
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