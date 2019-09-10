У Сумах чиновників викрили на розкраданнях на постачанні озброєнь

У Сумській області викрили посадових осіб в розкраданні бюджетних коштів на постачанні озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління захисту економіки Нацполіції.

Оперативники встановили, що у лютому 2019 року Міністерство оборони і держпідприємство уклали договір на постачання 600 одиниць військових засобів ураження вартістю понад 12 млн гривень. У свою чергу, директор держпідприємства уклав договір з керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю на виробництво даних деталей.

Однак, під час перевірки з'ясувалося, що дане товариство не в змозі виготовити і поставити необхідний перелік деталей у відповідності до умов договору.

"Таким чином, чиновник держпідприємства, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з керівником ТОВ, здійснили привласнення бюджетних коштів Міністерства оборони України на суму понад 900 000 гривень", - йдеться в повідомленні поліції.

Директорові товариства з обмеженою відповідальністю повідомили про підозру у ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Крім того, 9 вересня повідомлено про підозру у тій же статті директору держпідприємства.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що чиновників "Київзеленбуду" підозрюють у розкраданні 10 млн грн. Гроші виділялися на ремонт парку "Партизанська Слава" в Дарницькому районі Києва.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області сільрада незаконно видавав земельні ділянки. Правоохоронці повідомили про підозру відразу кільком чиновникам.