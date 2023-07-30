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В Сумах из-за ракетного удара россиян поврежден храм УПЦ МП

Фото: в Сумах из-за ракетного удара поврежден Сретенский храм (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах в результате ракетного удара россиян 29 июля пострадал храм. Он принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую епархию.

В результате вчерашнего обстрела поврежден Сретенский храм. Взрывной волной повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы.

Стоит отметить, что Сретенский храм в Сумах только строится. Рядом находятся два профессиональных лицея. В епархии сообщили, что российская ракета разрушила одно из общежитий.

Ракетный удар по Сумам

Как сообщалось, вечером 29 июля российская армия нанесла ракетный удар по городу Сумы. Местные власти сообщили, что оккупанты обстреляли учебное заведение, позже стало известно, что пострадало профессионально-техническое училище.

Кроме того, ракетный удар повредил соседние дома и общежития.

По последней информации, в результате атаки погибли два человека. Ранения получили 20 человек.

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Сумская областьУПЦ МПракетный удар