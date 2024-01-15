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В Сумах аварийные отключения электроэнергии, часть города без света

Сумы, Понедельник 15 января 2024 19:05
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В Сумах аварийные отключения электроэнергии, часть города без света Архивное фото: В Сумах аварийные отключения электроэнергии, часть города без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В отдельных районах города Сумы сегодня, 15 января, произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"В отдельных районах города - аварийное отключение электроэнергии", - говорится в заявлении.

По его словам, энергетики работают над устранением проблемы.

"Через несколько часов свет появится", - добавил Дрозденко.

Потребление электроэнергии в Украине

Недавно в Украине был установлен новый рекорд потребления электроэнергии за весь отопительный сезон. Граждан и бизнес призвали бережно употребить свет, что будет способствовать скорейшему сбалансированию работы энергосистемы.

Да, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура снизилась до -25 градусов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас электроэнергии достаточно, чтобы не использовать графики отключений. Но из-за непогоды и предварительных разрушений возможны внештатные ситуации.

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Сумы Электроэнергия
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