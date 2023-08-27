Сумма ущерба от агрессии РФ для окружающей среды за год выросла в 5 раз

"Сумма растет каждый день. Это далеко не окончательные цифры. Полную картину получим после деоккупации всей Украины", - заявил Стрелец.

Министр предоставил подсчеты природоохранников, которые ведут учет ущерба окружающей среде:

Май 2022 года. Изгнание оккупантов из Киевской области. Первые цифры, которые были озвучены после полномасштабного вторжения - 13,2 млрд гривен.

Август 2022 года - сумма убытков составила 395 млрд гривен.

Декабрь 2022 года. Позади - деоккупация Харьковской области, освобождение Херсона. Почти 1,5 трлн гривен ущерба окружающей среде.

Август 2023 года - 2 трлн гривен. Продолжается работа по расчету убытков по кейсу Каховской ГЭС.

"Сегодня особый день для промежуточных итогов. 27 августа - День экологического долга Украины. Ежегодно Global Footprint Network определяет с помощью специальной формулы тот день, когда, то или иное государство использовало годовой объем возобновляемых природных ресурсов. Эта методология показывает, когда каждое отдельное государство начинает жить "в кредит". Все, что мы берем у природы от сегодняшнего дня, будет за счет будущих поколений. Для всей планеты этот день наступил еще 2 августа", - пояснил он.

Напомним, в Кабмине назвали сумму ущерба окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий оккупантов под угрозой оказались заповедные зоны.

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