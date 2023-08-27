Сумма ущерба от агрессии РФ для окружающей среды за год выросла в 5 раз

Сумма ущерба для окружающей среды из-за российской агрессии выросла в пять раз за год. И продолжает расти ежедневно.
Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на страницу Министерства .
"Сумма растет каждый день. Это далеко не окончательные цифры. Полную картину получим после деоккупации всей Украины", - заявил Стрелец.
Министр предоставил подсчеты природоохранников, которые ведут учет ущерба окружающей среде:
"Сегодня особый день для промежуточных итогов. 27 августа - День экологического долга Украины. Ежегодно Global Footprint Network определяет с помощью специальной формулы тот день, когда, то или иное государство использовало годовой объем возобновляемых природных ресурсов. Эта методология показывает, когда каждое отдельное государство начинает жить "в кредит". Все, что мы берем у природы от сегодняшнего дня, будет за счет будущих поколений. Для всей планеты этот день наступил еще 2 августа", - пояснил он.
Напомним, в Кабмине назвали сумму ущерба окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий оккупантов под угрозой оказались заповедные зоны.
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