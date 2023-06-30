В Сухопутных войсках показали видео уничтожение полевого склада оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

"Зажигательная работа Самоходного артиллерийского дивизиона и Артиллерийского дивизиона под корректировкой БУАР 5 ОШБр", - говорится в сообщении.

Кроме склада, украинские военные уничтожили и самих оккупантов.

Потери русской армии

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики потеряли на войне против Украины уже более 228 тысяч своих военных. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц тяжелой техники, беспилотников, ракет, сотни самолетов и вертолетов.

Также в Минобороны Украины отметили, что потери россиян продолжают расти из-за неопытности и непрофессионализма оккупационных войск.

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