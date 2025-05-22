Военный министр Андрей Белоусов передал генералу Андрею Мордвичеву соответствующий штандарт и представил его личному составу.

До назначения главкомом Сухопутных войск Мордвичев руководил войсками Центрального военного округа и группировкой войск "Центр".

Как отмечает издание, генералу Мордвичеву 49 лет. В начале полномасштабного вторжения он командовал частями 8-й армии Южного военного округа, которые разрушили и оккупировали Мариуполь, а также штурмовали завод "Азовсталь", где находились украинские военные и мирные жители.

Помимо этого, "Красная звезда" относит к его "успехам" захват Авдеевки в Донецкой области. Город также был полностью разрушен.

Z-блогеры негативно отзывались тактике Мордвичева, из-за которой были утилизированы тысячи российских солдат. Военный из 4-й мотострелковой бригады ВС РФ и Z-блогер Андрей Морозов сообщал о 16 тысячах безвозвратных потерь в ходе штурма Авдеевки. После этого он покончил с собой.

Новый "мясник"

Напомним, Владимир Путин назначил Мордвичева новым командующим сухопутными войсками.

Как отмечает Института изучения войны, назначение Мордвичева указывает на то, что Кремль одобряет его тактику - а именно, использование штурмов с высоким уровнем потерь,

Ране Путин уволил генерала Олега Салюкова с должности командующего сухопутными войсками.