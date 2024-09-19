Сухопутные войска показали сбитие российского "Шахеда" установкой ЗУ-23-2

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал. Сухопутных войск ВС Украины.

На видео показана искусная работа украинских военных по вражеским дронам. По данным Сухопутных войск, Shahed был сбит бойцами полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника.

Для этого была использована установка ЗУ-23-2.

Что известно о ЗУ-23-2

ЗУ-23-2 – это 23-мм спаренная зенитная установка, разработанная в конце 1950-х годов для уничтожения воздушных целей на высоте до 2,5 км и легкобронированных объектов на расстоянии до 2 км. Ее скорострельность составляет 1600-2000 выстрелов в минуту, с боевой скорострельностью до 400 выстрелов в минуту.

До 2022 года у Украины был в своем арсенале ЗУ-23-2 советского и украинского производства. В рамках международной помощи она также получила модифицированные версии этого оружия, в том числе финские 23 ItK 61 и польские ZU-23-2CP для противодействия российской агрессии.