Сухопутные войска показали видео применения нового дрона-камикадзе "Мамонт"

"Новый дрон-камикадзе "Мамонт" успешно протестирован на россиянах украинскими воинами. "Мамонт" имеет усиленную боевую нагрузку до 4 кг", - говорится в описании под видео.

Как рассказал производитель дрона, "Мамонт" проходил тестирование долгое время. А название он получил в честь имени величайшего в истории лошади. В боевом использовании его применили бойцы группы М2 Центра спецопераций Альфа СБУ.

"На неделе отработал на фронте, хорошо подружился с группой М2. Щедрый, любит делиться 4-х килограммовыми конфетами с язычниками. Звучит как реактивный самолет, страх нагоняет за километр", - пишет производитель.

Украинские дроны

Напомним, что на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны.

Также ранее Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций для украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс поставки дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Также сообщалось, что на днях "Армия дронов" закупила для военных ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников.

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