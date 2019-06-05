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Суховантаж РФ увійшов у територіальні води України

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 23:08
Суховантаж РФ увійшов у територіальні води України
Фото: суховантаж РФ (vesselfinder.com)

Екіпаж російського вантажного корабля пояснив, що потрапив у Чорне море через шторм

Вантажний корабель Melita, що належить Російськый Федерації, в середу, 5 червня, потрапив в територіальні води України Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військово-морських сил (ВМС) України.

Суховантаж Melita слідував під російським прапором за маршрутом порт Астрахань (РФ) - порт Констанца (Румунія). Судно було своєчасно виявлено на траверзі Тендрівської коси - це острів быля південно-західного узбережжя Чорного моря.

Російських моряків допитали українські прикордонники, дізнавшись, що суховантаж відхилився від маршруту на відстань до п'яти миль (близько 8 км) з причин штормової погоди.

"Враховуючи обставини та відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальное морі, Конвенції ООН з морського права судно MELITA було без затримок направлено безпечним маршрутом в пункт призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, огляд або арешт екіпажу, на відміну від керівництва Російської Федерації, яка грубо порушила цілу низку міжнародних нормативних документів при силовому захопленні 25 листопада 2018 катерів та суден Військово-морських сил Збройних сил України в нейтральних водах біля Керченської протоки", - підкреслили в прес-службі ВМС.

 
 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 травня "Ростов-на-Дону" - російський підводний човен - вийшов у Чорне море для проведення навчань з участю наводних суден та морської авіації. Екіпаж субмарини відпрацьовував різні навчання з морською авіацією і кораблями.

Російський підводний човен проводить навчання в Чорному морі У Чорне море увійшов розвідувальний корабель Великої Британії
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