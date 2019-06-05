Суховантаж під прапором РФ через шторм потрапив в територіальні води України

Суховантаж Melita під прапором Російської Федерації через штормову погоду увійшов у територіальні води України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Военно-морських сил ЗСУ.

Повідомляється, що після опитування корабель був спрямований по безпечному маршруту до пункту призначення.

Так, внаслідок штормової погоди, яка вирувала на захід від Тарханкутського півострова (тимчасово окупована територія АР Крим), суховантаж Melita (IMO 8230479, MMSI:273395390) під прапором РФ, який прямував за маршрутом порт Астрахань - порт Констанца, був змушений відхилитися від рекомендованого шляху і заглибитися в територіальні води України на відстань до 5 миль.

Судно виявили на траверзі Тендрівської коси, його екіпаж опитали згідно з протоколом, незважаючи на формальні підстави для затримання судна, враховуючи обставини та відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальне море, Конвенції ООН по морському праву. Судно без затримок було направлено по безпечному маршруту в пункт призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, огляд або арешт екіпажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО планує відправити в Чорне море підводні човни в рамках розширення своєї присутності в чорноморському регіоні.

Додамо, раніше країни НАТО і Україна провели спільні навчання в Чорному морі "Морський щит 19".