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Сухо та спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Четвер 06 серпня 2020 08:00
Сухо та спекотно: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Температура повітря в регіонах коливатиметься від +28 до +35

Сьогодні, 6 серпня, погода на всій території України буде сухою та спекотною. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +28 до +35.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як повідомляється, у всіх областях очікується помірна хмарність, однак без опадів. Найспекотніше сьогодні буде на південному сході країни.

У західних областях температура вдень спостерігатиметься від +28 до +32. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +17.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде в межах +30 +35 градусів, а вночі вона опуститься до +14 +18.

У східних та південних областях температура вдень очікується від +29 до +35, а в ночі від +15 до +21.

Сухо та спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 6 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря коливатиметься від +30 до +33, а вночі від +14 до +16.

Сухо та спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 6 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

Крім того, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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