Сухо та спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 4 серпня, погода на всій території України буде сухою та спекотною. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +25 до +30.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, у всіх областях очікується помірна хмарність, однак без опадів. Найпрохолодніше сьогодні буде на півночі країни.

У західних областях температура вдень спостерігатиметься від +27 до +30. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +12 +15.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде в межах +25 +30 градусів, а вночі вона опуститься до +13 +15.

У східних та південних областях температура вдень очікується від +26 до +30, а в ночі від +11 до +17.

Фото: погода в Україні на 4 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря коливатиметься від +26 до +30, а вночі від +12 до +14.

Фото: погода в Києві та області на 4 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

Крім того, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.