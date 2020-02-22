Сухо та тепло до +8: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході тепло, вдень температура повітря +6+8

Погода в Україні 22 лютого тепла, у всіх областях сухо, а температура повітря "плюсова". Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході тепло, вдень температура повітря +6+8, а вночі -1+2. На півночі країни трохи холодніше, вдень +3+6, а вночі 0-2. У центральних областях вдень +5+7, а вночі -1+1.

Синоптики прогнозують, що у східних областях буде +2+4 вдень, а вночі -1+1. Також у південних областях буде тепло, вдень +5+8, а вночі -1+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень +5+7, а вночі -1+1.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні буде мінливою. На країну насувається активний циклон, який принесе з собою сильний штормовий вітер і невелике похолодання.

Тим часом, на вихідних в Україні очікується сира і волога погода, місцями можливий невеликий дощ і мокрий сніг, а температура повітря буде невисокою.