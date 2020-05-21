Сухо та тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 21 травня покращиться, відійдуть дощі, а температура повітря буде коливатись від +15 до +18. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних, північних та центральних областях сьогодні сухо та без опадів, температура повітря вдень на заході складе +15+18, а вночі +3+6. На півночі вдень буде +15+17, а вночі +3+5, а в центрі країни вдень +14+17, а вночі +3+8. На сході будуть дощі у Донецькій та Запорізькій областях. А також на півдні країни будуть опади, вдень +15+18, а вночі +8+11.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +3+5.

Нагадаємо, погода в найближчі дні буде не дуже комфортною через імовірність заморозків і сильних поривів вітру.

Також РБК-Україна писало, що в результаті вчорашньої негоди у Києві вітер повалив близько 40 дерев.