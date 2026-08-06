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Сухо и очень жарко: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 06.08.2026 Чт
1 мин
Чрезвычайная жара накрыла все регионы Украины
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 6 августа (Getty Images)

В Украине сегодня, 6 августа, ожидается сухая и жаркая погода - почти везде прогреет до +38°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сухая, жаркая погода прогнозируется сегодня по всей Украине. Днем сильная жара 35-38°, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Фото: какой будет погода в Украине 6 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется сухая жаркая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 35-38 °, в Киеве 35-37 °.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о том, что в ближайшие дни Украина может стать одной из самых жарких стран Европы. Однако позже синоптическая ситуация ощутимо изменится.

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