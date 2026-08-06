Сухо и очень жарко: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сухая, жаркая погода прогнозируется сегодня по всей Украине. Днем сильная жара 35-38°, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Фото: какой будет погода в Украине 6 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется сухая жаркая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 35-38 °, в Киеве 35-37 °.