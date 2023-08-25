Сухо и очень жарко: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня синоптики прогнозируют по всей Украине сухую погоду, дождей не ожидается. При этом ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут +23 +28 градусов. На Закарпатье, Прикарпатье, а также на юге ожидается жара до +32 градусов.

Ночью температура опустится до +12 +17 градусов. На побережье морей будет до +22.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но дожди не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до +26 +28 градусов. Ночью похолодает до +14 +16 градусов.

Температурные рекорды в мире

Этим летом в Европе и США фиксируют аномальную жару, но ученые из разных стран предполагают, что может быть еще жарче из-за неконтролируемых изменений климата.

Аномальная температура вызвала масштабные пожары в Греции, на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире.

На Гавайях из-за невиданных ранее пожаров погибли более сотни человек. Власти предполагают, что жертв может быть гораздо больше, поскольку последствия стихии до сих пор ликвидируют.

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