Сухо та до +12 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде в межах +6...+12, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -2...+2 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +9, а вночі від -3 до +2.

У східних та південних регіонах температура повітря вдень буде від +3 до +12, а вночі від -1 до +2.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від +5 до +9, а вночі від -2 до +2 градусів.