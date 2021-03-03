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Сухо та до +12 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 3 березня, на всій території України буде без опадів. Температура повітря вдень в країні буде коливатись від +3 до +12 градусів, однак вночі можливі заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде в межах +6...+12, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -2...+2 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +9, а вночі від -3 до +2.

У східних та південних регіонах температура повітря вдень буде від +3 до +12, а вночі від -1 до +2.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від +5 до +9, а вночі від -2 до +2 градусів.

Нагадаємо, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

Також РБК-Україна писало, що середньомісячна температура повітря в Києві у лютому 2021 року становила 4,5 градусів морозу. Це на 2,2 градусів нижче за кліматичну норму.

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