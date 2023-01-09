В Суэцком канале село на мель судно с украинским зерном

Балкер M/V Glory сел на мель Суэцком канале, двигаясь на юг, недалеко от Эль-Кантары, города на северо-востоке Египта. Буксиры уже сняли судно с мели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно Glory перевозит более 65 тысяч тонн кукурузы из Украины в Китай. Оно вышло из украинского порта Черноморск 25 декабря. 3 января оно было проинспектирована Объединенным координационным центром недалеко от Стамбула.

Обновлено на 10:35

Управление Суэцкого канала заявило, что судно снято с мели и движение по каналу возобновлено.