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В Суэцком канале село на мель судно с украинским зерном

Фото: Суэцкий канал  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Балкер M/V Glory сел на мель Суэцком канале, двигаясь на юг, недалеко от Эль-Кантары, города на северо-востоке Египта. Буксиры уже сняли судно с мели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно Glory перевозит более 65 тысяч тонн кукурузы из Украины в Китай. Оно вышло из украинского порта Черноморск 25 декабря. 3 января оно было проинспектирована Объединенным координационным центром недалеко от Стамбула.

Обновлено на 10:35

Управление Суэцкого канала заявило, что судно снято с мели и движение по каналу возобновлено.

Напомним, в марте 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на южном участке Суэцкого канала и перекрыл один из самых загруженных водных путей мира почти на неделю.

Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал. Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

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Суэцкий канал