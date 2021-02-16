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Суддю засудили до шести років в'язниці. За хабарі в 400 доларів і 10 000 гривень

Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд засудив суддю Рахівського районного суду Закарпатської області до шести років в'язниці. Його визнали винним у хабарництві.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

За даними слідства, судді у вересні 2018 року дали хабар у 400 доларів і в березні 2019 - 10 000 гривень. За ці гроші він погодився винести рішення на користь заявника по цивільній справі про стягнення боргу. Також повідомляється, що він отримував хабарі у своєму службовому кабінеті.

У підсумку ВАКС визнав його винним в одержанні хабара та зловживанні службовим становищем.

"Суддю засудили до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді на 3 роки та конфіскацією всього належного йому майна. Вирок набирає законної чинності через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційну скаргу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності.

Також повідомлялося, що в Києві судитимуть екс-нардепа за хабар за повернення арештованого майна.

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