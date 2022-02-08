"Суддю" з Криму будуть судити за підривну діяльність проти України

За процесуального керівництва прокуратури автономії, в порядку спеціального досудового розслідування, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно "голови Роздольненського районного суду Республіки Крим". Дії обвинуваченої кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування встановило, що з вересня 2001 року обвинувачена перебувала на посаді судді Роздольненського районного суду АР Крим, після окупації, у 2014 році, зрадила присязі на вірність народу України та пізніше обійняла посаду голови незаконно створеного "Роздольненського районного суду Республіки Крим".

Прокуратура стверджує, що обвинувачена надавала допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя за законодавством РФ та сприяла окупаційним органам влади у придушенні спротивів окупації півострова з боку кримчан. Зокрема, "суддя" винесла ряд незаконних рішень у адміністративних та кримінальних справах.

Таким чином, обвинувачена сприяла становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові, та надавала допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.