Суддя Вовк не має наміру йти з посади після скандалу з плівками

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив, що не буде йти з посади. Записи розмов у кабінеті він називає сфальсифікованими.

Про це він заявив в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Суд у законі: чи планує влада ліквідувати ОАСК після "плівок Вовка".

"У моїх планах тільки відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля", - заявив він.

Нагадаємо, Вовк раніше заявив, що підозри йому ніхто не вручав, обшуки в суді 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.

Зазначимо, НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, також підозру повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Крім того, Національне антикорупційне бюро опублікувало нові матеріали у справі про замовні рішення і спробі захоплення державної влади у Окружному адміністративному суді Києва.