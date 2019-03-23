ru
ua

Суддя рекомендував відправити Манафорта в одну в'язницю з лідером нью-йоркської мафії


У цьому ж місці ув'язнення відбуває покарання лідер нью-йоркського злочинного клану Луккезе

Суддя рекмендовал відправити Пола Манафорта - екс-главу передвиборного штабу Дональда Трампа - для відбування терміну в федеральну в'язницю Камберленд в штаті Меріленд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Якщо рішення буде прийнято остаточно, то Манафорт може провести 7,5 років ув'язнення в тій же тюрмі, де відбуває покарання лідер нью-йоркського злочинного клану Луккезе - Вітторіо Амузо.

У 1992 році Амузо був засуджений до довічного ув'язнення за звинуваченням у рекеті, здирництві, організації вбивств.

У цій же тюрмі міститься Масуд Хан - лідер терористичної групи ісламістів, розкритої в 2004 році в Північній Вірджинії. Ця група і її послідовники збиралися надавати підтримку угрупованню "Талібан" в боротьбі з американськими військами.

Нагадаємо, нещодавно суд засудив Пола Манафорта колишнього політтехнолога Віктора Януковича і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа, ще до 3,5 років в'язниці. Перед цим інший суд засудив Манафорта до майже чотирьох років тюремного ув'язнення. Таким чином Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

Погода на сьогодні: на заході та сході України дощі, вдень до +17 Алжир готується до сформування нового уряду
Читати всі новини