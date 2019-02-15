Суддя розповіла про ризики повторного обрання Гречківського у ВРП

Питання переобрання Гречківського буде розглядатися на з'їзді адвокатів

В ходе съезда адвокатов Украины будет "совершена попытка незаконного переизбрания на второй срок в состав Высшего совета правосудия Украины Павла Гречкивского, подозреваемого во взяточничестве в особо крупных размерах". Об этом "Рубрике" сообщила судья Октябрьского суда Полтавы Лариса Гольник, которая в свое время отказалась взять взятку в деле мэра Александра Мамая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Съезд адвокатов Украины запланирован на 15-16 февраля и будет проходить в частном горнолыжном комплексе закрытого типа "Плай", в селе Плавья (Львовской области).

"Мы вновь наблюдаем тенденцию, когда вопреки ст. 131 Конституции Украины (запрещает занимать одному человеку два срока подряд должность в составе Высшего совета правосудия Украины), и в условиях полного недоверия общества может состояться повторное избрание Гречкивского в состав ВСП. Кроме того, действует законодательный запрет на совмещение должности в органах адвокатского самоуправления и членством в ВСП. Гречковский же является секретарем Совета адвокатов Украины, что прямо нарушает данную норму закона", - заявила судья.

Как сообщается, Гольник предупреждает членов ВСП, что вероятное переизбрание и назначение Павла Гречкивского подорвет авторитет органов судебной власти, государственной власти в целом и дальнейшей деятельности ВРП в частности.

"Высший совет правосудия Украины - высший орган судейского управления, куда входят представители всего юридического сообщества, к которым должно быть наибольшее доверие. А все происходит наоборот. В странах развитой демократии, человек, который бы оказался в такой ситуации, как господин Гречкивский, сам бы подал в отставку. Либо же орган, в котором он работает, уволил бы его с должности, чтобы это не отбрасывало тени на всю структуру. Если же ВСП игнорирует законы Украины и не в состоянии защитить судей от незаконного давления, будет ли тогда судейская система независимой? Можем ли мы тогда вообще говорить о существовании судебной власти в Украине?" - спрашивает Гольник.

Как сообщается, накануне проведения съезда юристов именитые адвокаты призвали коллег в соцсетях не идти на компромисс с совестью и не переизбирать Гречкивского. Вместе с тем, 48 народных депутатов подписали представление в Конституционный суд относительно незаконности претензий Гречкивского на членство в составе ВСП.

Также сообщается, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал Павла Гречкивского "крупной рыбой" коррупционных афер. Адвокат подозревался в получении взятки в размере полумиллиона долларов за "решение" в суде коммерческих вопросов частной фирмы, а также в приватизации недвижимого имущества в центре Киева коррупционным путем. В результате государственный и городской бюджеты потеряли около 4 млн долларов.