Суддя Ємельянов заявив, що не має відношення до замаху на Соболєва

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов заявляє, що не має відношення до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, чий автомобіль був обстріляний напередодні в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Українські новини".

"Загибель дитини – це непоправна втрата для батьків, велика трагедія. Як батько я щиро співчуваю. Заяви та припущення, які з'явилися в ЗМІ, в тому числі від відомих журналістів про нібито мою причетність до цієї жахливої події – не більше, ніж цинічне бажання використовувати горе людини у своїх меркантильних інтересах", - заявив Ємельянов.

Він зазначив, що для об'єктивності висвітлення ситуації готовий у будь-який зручний час більш детально роз'яснити реальний стан справ журналісту Володимиру Бойку, який і став першоджерелом цієї інформації.

Ємельянов також додав, що при необхідності готовий дати пояснення слідчим Національної поліції.

На думку судді, неправдиву інформацію може поширювати третя сторона, зацікавлена в його дискредитації.

"Мова йде про фейкове викрадення підприємця Максима Слуцького і його партнера Владислава Ізраіліта. Мене звинувачували в його організації, я звернувся в поліцію із заявою, щоб ці звинувачення були розслідувані. Півроку велися слідчі дії, і коли прийшов час пред'являти підозри винним, виявилося, що за цими провокаціями стоять високопоставлені чиновники та бізнесмени з Дніпра. Справу "на контроль" забрала собі Генпрокуратура, там її об'єднали з брехливими звинуваченнями з боку Слуцького і Ізраіліта, а потім розслідування припинилося. Я як ніхто зацікавлений, щоб справу поновили, розслідування тривало, правда стала відома, а винні були покарані", - підкреслив Ємельянов.

За словами судді, поширена про нього за останню добу інформація – частина кампанії з дискредитації з метою тиску на правоохоронні органи.

"Вважаю це цинічною провокацією, яка лише показує рівень безпринципності цих осіб. Вони не зупиняються навіть перед тим, щоб використовувати чуже горе в своїх інтересах", - додав він.