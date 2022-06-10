Такі суди - військовий злочин: ООН про наміри бойовиків стратити іноземних бійців

В Організації Об'єднаних Націй вважають, що "засудження" до смертної кари трьох іноземних бійців, винесене так званим "судом ДНР" є військовим злочином.

Про це заявила речниця ООН з прав людини Равіна Шамдасані на брифінгу у Женеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

ООН стурбована "смертними вироками" для громадян іноземних держав нібито за спробу захоплення влади в так званій "республіці".

Організація зауважує, що "судова влада" в "республіках" не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, таких як публічне слухання, незалежність і неупередженість суду, а також право не бути змушеним давати свідчення.

"Такі процеси проти військовополонених є військовим злочином. У разі застосування смертної кари гарантії справедливого суду є тим важливішими", - наголосила Шамдасані.