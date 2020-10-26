Суди накриє хвиля позовів від акціонерів "Мотор Січі", - адвокат

Фото: адвокати компанії-акціонера "Мотор Січі" після засідання в Київському апеляційному суді (РБК-Україна)

Київський апеляційний суд продовжив розглядати справи щодо арешту акції ПАТ "Мотор Січ". Ще дві компанії-акціонери подали апеляційні скарги на рішення суду про арешт акцій.

Про це в коментарях журналістам заявили адвокати, що представляють інтереси компаній-акціонера ПАТ "Мотор Січ", за результатами судового засідання в понеділок, 26 жовтня, у Київському апеляційному суді.

"Сьогодні ще дві компанії подали апеляційну скаргу на постанову про арешт акцій ПАТ "Мотор Січ". Підприємство не може здійснювати свою господарську діяльність, тому акціонери продовжують відстоювати свої корпоративні права в судах", - заявив адвокат Олексій Задоєнко.

За його словами, апеляційна скарга відповідає усім вимогам і була прийнята судом, однак з технічних причин розгляд справи перенесено на 11 листопада.

Він також додав, що зараз вони представляють ті компанії-акціонерів, які ще не реалізовували своє право на апеляційне оскарження.

"Ми подали нову доказову базу, яка, на нашу думку, повинна переконати суд, що арешт необґрунтований", - уточнив він.

Водночас за словами адвоката Олександра Максименка, компанії, які вони зараз є - не останні в списку акціонерів, їх значно більше.

"Якщо арешт і в цей раз не буде скасований, ми не виключаємо появу нових клопотань і від інших компаній-акціонерів. Суди будуть продовжуватися до тих пір, поки кожен акціонер не скористається правом на захист своїх корпоративних прав. Для чого владі створювати ситуацію, коли суди буквально накриє хвилею позовів у справі "Мотор Січ", якщо можна раз і назавжди вирішити проблему скасуванням незаконно накладених арештів у справі, в якій за три роки не з'явилося ні обвинуваченого, ні слідчих дій", - зазначає адвокат.

Нагадаємо, 27 серпня Київський апеляційний суд відмовився знімати арешт з акцій АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів компанії-акціонера, держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить чинному законодавству, матеріалам справи та здоровому глузду.

За словами адвокатів, арешти та заборони щодо акцій погіршують фінансове становище АТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, жалюгідний фінансовий стан компанії та її невизначене майбутнє стали причиною виходу з підприємства близько 8 тисяч співробітників.

Своєю чергою, 4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

Водночас 3 серпня представники 44% АТ "Мотор Січ" звернулися в суд за необґрунтовано накладеної заборони на всі 100% акцій і попросили скасувати арешт в частині заборони будь-яким депозитарним установам вносити зміни в реєстр.

Слідчий суддя клопотання про часткове скасування арешту майна задовольнив, попри те, що при таких же обставинах іншим представником компанії-акціонера приймав протилежне рішення.