Суди конфіскували внески на підтримку партій Гриценка і Ляшка

До державного бюджету конфіскують 448 тисяч гривень внесків на підтримку Радикальної партії Олега Ляшка та партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного агентства з запобігання корупції.

Зокрема, Херсонський та Вінницький міські суди своїми постановами визнали винними у порушенні встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії двох фізичних осіб-внескодавців з притягненням їх до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскацією до державного бюджету суми внесків.

"Херсонський міський суд Херсонської області, розглянувши матеріали, що надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції,.. визнав фізичну особу, яка здійснила два внески по 99 тисяч грн на підтримку Радикальної партії Олега Ляшка, винною. Відповідно до постанов суду, які набрали законної сили, до державного бюджету буде конфісковано 198 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.

Крім того, Вінницький міськсуд визнав винним громадянина за надання безповоротної фінансової допомоги з порушенням встановленого законом порядку надання внеску на підтримку "Громадянської позиції". Відповідно до постанови суду, яка набрала законної сили, внесок у розмірі 250 тисяч гривень підлягає конфіскації до державного бюджету.

"Загальний розмір конфіскованої суми внесків становить 448 тисяч гривень. Факти вчинення правопорушення встановлені за результатами аналізу звітів політичних партій "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Громадянська позиція" про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2018 року", - поінформували у НАЗК.

Нагадаємо, Вінницький міський суд конфіскував майже 140 тисяч гривень внеску на користь одного з кандидатів в президенти Валентина Наливайченка.

Як писало РБК-Україна у квітні, Комітет виборців України при аналізі проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента на виборах 2019 виявив 272 підозрілих грошових внески, зроблені громадянами у виборчі фонди 11 кандидатів.