В суд передано дело экс-министра энергетики Насалика

По данным источников РБК-Украина, речь о деле бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

По данным следствия, по указанию главы министерства его подчиненный, руководитель департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства сделки. В частности, в нарушение постановления Кабинета министров чиновники искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества.

Выяснилось, что сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 года по декабрь 2020 года составляет 1 млрд 488 млн гривен.

Бывший министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Что известно о Насалике

Игорь Насалик - народный депутат III, IV и VIII созывов. Он трижды был городским головой города Калуш, Ивано-Франковской области. С апреля 2016 года занимал должность министра энергетики и угольной промышленности в правительстве Владимира Гройсмана.

Напомним, в феврале 2023 года ГБР объявило подозрение бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Также мы писали, что Насалику инкриминировали замалчивание в декларации финансового обязательства на сумму 1,2 млн долларов.