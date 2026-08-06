Судебные войны с налоговой: количество дел из-за налога на недвижимость достигло рекорда

В Украине стремительно растет количество судебных и административных решений, связанных с налогом на недвижимость. По данным Реестра судебных решений, среднемесячное количество таких дел возросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом, достигнув более 500 решений в месяц.

Почему суды перегружены исками против налоговиков и стоит ли судиться из-за некорректного налогового уведомления-решения (ППР), – в материале РБК-Украина .

Главное:

Рекордная статистика: В 2025 году количество судебных решений по налогу на недвижимость достигло 6128.

В 2025 году количество судебных решений по налогу на недвижимость достигло 6128. Причины некорректных ППР: рассинхрон из-за ежеквартального обновления данных ГНС, непогашенных архивных записей БТИ до 2013 года и ошибочного учета недвижимости на ТОТ.

рассинхрон из-за ежеквартального обновления данных ГНС, непогашенных архивных записей БТИ до 2013 года и ошибочного учета недвижимости на ТОТ. Совет юристов: Не идти в суд сразу, лучше подать заявление на сверку данных или админожаловку.

Судебная статистика

По данным Единого государственного реестра судебных решений, в 2025 году количество судебных и административных споров по налогу на недвижимость достигло рекорда – 6 128 решений (в среднем 510 в месяц).

За первое полугодие 2026 года уже зафиксировано 3074 решения, а среднемесячный показатель даже превысил прошлогодний и составляет 512 дел.

Для сравнения: в 2021 году было вынесено только 3 188 решений (266 в месяц), в 2022-м – 2 712 (226/мес.), в 2023-м – 3 389 (282/мес.), а в 2024 году – 4 261 (35). То есть довоенный показатель был почти вдвое меньше, чем в прошлом.

Причины всплеска судебных исков

Чаще споры по налогу на недвижимость возникают из-за получения гражданами некорректных налоговых уведомлений-решений.

Как пояснила РБК-Украина Козаева Наталья, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, Председатель отделения НПУ в Киеве, рассинхрон возникает на этапе передачи данных в ГНС: нотариус фиксирует соглашение в госреестре в день подписания, а налоговая получает сведения только ежеквартально.

Ситуацию усложняет и то, что налог начисляется за прошлый год, добавляет нотариус. Поэтому в 2026 году граждане получают ППР за 2025 год.

Кроме того, некорректные налоговые письма могут возникать за имущество, отчужденное много лет назад.

До 2013 года регистрацию прав собственности на недвижимость осуществляло бюро технической инвентаризации (БТИ), отмечает Козаева. Однако автоматического перенесения этих записей в ДРРП нет. Поэтому в реестре одновременно отображаются актуальная запись нового владельца и непогашенная архивная запись.

Также проблемы могут возникать у владельцев имущества на ТОТ или в зоне боевых действий. Как объясняет председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, ранее ГНС ошибочно учитывала такую площадь при расчете льгот, из-за чего люди получали некорректные НПР.

Стоит ли идти в суд

Юристы юридической компании Sayenko Kharenko советуют не игнорировать ошибочное ППР, однако спешить сразу идти в суд тоже не стоит.

Поскольку, указывают в юркомпании, судебный процесс требует продолжительного времени (от 1 года) и существенных расходов на судебный сбор и правовую помощь.

Намного проще и быстрее пройти административное обжалование или подать в ГНС заявление о проведении сверки данных с оригиналами документов. После пересчета налоговая выдаст новое НПР, а предыдущее будет отменено.