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Судебные расходы обошлись Трампу в этом году в 40 млн долларов, - Washington Post

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Политическая группа бывшего президента США Дональда Трампа в первой половине этого года потратила десятки миллионов долларов на судебные издержки для защиты самого политика, а также его советников и других лиц, фигурирующих в делах.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Группа Трампа финансирует юридическую работу, которая вызвала вопросы прокуратуры о потенциальных конфликтах интересов.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, на судебные издержки команда экс-президента потратила около 40,2 миллиона долларов, говорится в статье. Теперь, как ожидается, политическая группа Трампа Save America в понедельник должна раскрыть данные об этой сумме в своем отчете.

Отмечается, что такая сумма больше, чем любые другие расходы, которые группа Трампа понесла во время президентской кампании в 2024 году.

Кроме того, согласно поданным ранее в июле федеральным документам, кампания Трампа собрала во втором квартале 2023 года примерно до 56 миллионов долларов, поскольку ему грозит:

  • федеральное обвинение во Флориде,
  • обвинения штата в Нью-Йорке,
  • и перспектива дополнительных уголовных обвинений в Вашингтоне и округе Фултон (штат Джорджия).

Как рассказали советники Трампа, расходы на предоставление адвокатов десяткам людей необходимы и будут продолжать "расти как грибы" по мере продолжения расследований, запланированных судебных процессов и появления новых обвинений.

В команде экс-президента США также завили, что большую часть денег собирают за счет небольших пожертвований сторонников Трампа по всей стране. В политической группе добавили, что оплачивают юридические счета почти всех, кто участвует в расследованиях, и обращается за помощью к бывшему президенту и его советникам.

В материале The Post сообщается, что сбор средств и создание собственной политической группы - расследуются, хотя группу не обвиняли в правонарушениях. Большая часть денег, которые она использует для оплаты юридических счетов, была собрана на ложных заявлениях о том, что выборы 2020 года "были украдены".

По словам эксперта по финансированию избирательной кампании Пола Шеймуса, у Трампа было достаточно возможностей тратить деньги на судебные издержки.

"Это невероятная сумма денег. В конце концов, доноры должны решить, хотят ли они, чтобы их деньги были потрачены именно так. Я считаю, что если вы даете деньги Трампу в 2023 году, вас это устраивает", - отметил он.

Дело в отношении Трампа о секретных документах

Напомним, 9 июня Дональду Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил у себя засекреченные документы, которые он унес из Белого дома.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

Как стало известно 21 июля, суд над Трампом пройдет 20 мая 2024 года - за 6 месяцев до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

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Дональд Трамп