Під судом у Сімферополі сталось масове затримання кримських татар

Під будівлею підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі силовики затримали 19 осіб. Вони прийшли в якості слухачів на засідання по апеляції на вирок фігурантам Червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку громадської огранізації "Кримська солідарність".
Поліція знову затримала 19 кримських татар біля суду в Сімферополі. Серед них-жінки.
Список затриманих:
До затриманих відмовилися допустити адвоката Назима Шейхмамбетова. Вказується, що юрист вже звернувся зі скаргою в прокуратуру Криму.
Затримані біля Кримського гарнізонного військового суду слухачі масово пишуть скарги на дії співробітників правоохоронних органів в прокуратуру центрального району Сімферополя.