Под судом в Симферополе произошло массовое задержание крымских татар

Под зданием подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе силовики задержали 19 человек. Они пришли в качестве слушателей на заседание по апелляции на приговор фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу общественной огранизации "Крымская солидарность".
Полиция снова задержала 19 крымских татар возле суда в Симферополе. Среди них - женщины.
Список задержанных:
К задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова. Указывается, что юрист уже обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.
Задержанные у Крымского гарнизонного военного суда слушатели массово пишут жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру центрального района Симферополя.