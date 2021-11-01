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Под судом в Симферополе произошло массовое задержание крымских татар

Автор: Анастасия Рокитна

Под зданием подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе силовики задержали 19 человек. Они пришли в качестве слушателей на заседание по апелляции на приговор фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу общественной огранизации "Крымская солидарность".

Полиция снова задержала 19 крымских татар возле суда в Симферополе. Среди них - женщины.

Фото: массовое задержание крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Список задержанных:

  • Каралиев Сейт-Осман Владерович;
  • Меметов Дилявер Ремзиевич;
  • Алиев Ульвий Рустемович;
  • Умеров Аметхан Айдерович;
  • Сейдалиев Мустафа Айдерович;
  • Сейтумеров Абдулмеджит;
  • Якубов Эльдар Эскендерович;
  • Ниметулаев Ремзи Синаверович;
  • Мустафаев Сейдамет Энверович;
  • Сеталиев Нариман Сейтвелиевич;
  • Аметов Расим Руштиевич;
  • Ибраимов Куламет Энверович;
  • Зейнетдинова Зера Энверовна;
  • Бекирова Суваде Сейрановна;
  • Сейтумерова Пакизе Алишеровна;
  • Неметуллаева Зарема Джаппаровна;
  • Ибраимова Зуляра Сеттаровна;
  • Якубова Сафие Эльдаровна;
  • Люманова Лиля Мансуровна.

К задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова. Указывается, что юрист уже обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.

Задержанные у Крымского гарнизонного военного суда слушатели массово пишут жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру центрального района Симферополя.

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