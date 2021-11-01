Під судом у Сімферополі сталось масове затримання кримських татар
Під будівлею підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі силовики затримали 19 осіб. Вони прийшли в якості слухачів на засідання по апеляції на вирок фігурантам Червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку громадської огранізації "Кримська солідарність".
Поліція знову затримала 19 кримських татар біля суду в Сімферополі. Серед них-жінки.
Список затриманих:
- Каралієв Сейт-Осман Владерович;
- Меметов Ділявер Ремзійович;
- Алієв Ульвій Рустемович;
- Умеров Аметхан Айдерович;
- Сейдалієв Мустафа Айдерович;
- Сейтумеров Абдулмеджит;
- Якубов Ельдар Ескендерович;
- Німетулаєв Ремзі Синаверович;
- Мустафаєв Сейдамет Енверович;
- Сеталиев Наріман Сейтвелиевич;
- Аметов Расим Руштиевич;
- Ібраїмов Куламет Енверович;
- Зейнетдінова Зера Енверівна;
- Бекірова Суваде Сейранівна;
- Сейтумерова Пакізе Алішерівна;
- Неметуллаева Зарема Джаппаровна;
- Ібраїмова Зуляра Сеттарівна;
- Якубова Сафіє Ельдарівна;
- Люманова Ліля Мансуровна.
До затриманих відмовилися допустити адвоката Назима Шейхмамбетова. Вказується, що юрист вже звернувся зі скаргою в прокуратуру Криму.
Затримані біля Кримського гарнізонного військового суду слухачі масово пишуть скарги на дії співробітників правоохоронних органів в прокуратуру центрального району Сімферополя.