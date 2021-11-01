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Під судом у Сімферополі сталось масове затримання кримських татар

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Сімферополь, Понеділок 01 листопада 2021 13:13
Під судом у Сімферополі сталось масове затримання кримських татар Фото: масове затримання кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Анастасія Рокитна

Під будівлею підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі силовики затримали 19 осіб. Вони прийшли в якості слухачів на засідання по апеляції на вирок фігурантам Червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку громадської огранізації "Кримська солідарність".

Поліція знову затримала 19 кримських татар біля суду в Сімферополі. Серед них-жінки.

Фото: масове затримання кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Список затриманих:

  • Каралієв Сейт-Осман Владерович;
  • Меметов Ділявер Ремзійович;
  • Алієв Ульвій Рустемович;
  • Умеров Аметхан Айдерович;
  • Сейдалієв Мустафа Айдерович;
  • Сейтумеров Абдулмеджит;
  • Якубов Ельдар Ескендерович;
  • Німетулаєв Ремзі Синаверович;
  • Мустафаєв Сейдамет Енверович;
  • Сеталиев Наріман Сейтвелиевич;
  • Аметов Расим Руштиевич;
  • Ібраїмов Куламет Енверович;
  • Зейнетдінова Зера Енверівна;
  • Бекірова Суваде Сейранівна;
  • Сейтумерова Пакізе Алішерівна;
  • Неметуллаева Зарема Джаппаровна;
  • Ібраїмова Зуляра Сеттарівна;
  • Якубова Сафіє Ельдарівна;
  • Люманова Ліля Мансуровна.

До затриманих відмовилися допустити адвоката Назима Шейхмамбетова. Вказується, що юрист вже звернувся зі скаргою в прокуратуру Криму.

Затримані біля Кримського гарнізонного військового суду слухачі масово пишуть скарги на дії співробітників правоохоронних органів в прокуратуру центрального району Сімферополя.

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