Под судом в Симферополе произошло массовое задержание крымских татар
Под зданием подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе силовики задержали 19 человек. Они пришли в качестве слушателей на заседание по апелляции на приговор фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу общественной огранизации "Крымская солидарность".
Полиция снова задержала 19 крымских татар возле суда в Симферополе. Среди них - женщины.
Список задержанных:
- Каралиев Сейт-Осман Владерович;
- Меметов Дилявер Ремзиевич;
- Алиев Ульвий Рустемович;
- Умеров Аметхан Айдерович;
- Сейдалиев Мустафа Айдерович;
- Сейтумеров Абдулмеджит;
- Якубов Эльдар Эскендерович;
- Ниметулаев Ремзи Синаверович;
- Мустафаев Сейдамет Энверович;
- Сеталиев Нариман Сейтвелиевич;
- Аметов Расим Руштиевич;
- Ибраимов Куламет Энверович;
- Зейнетдинова Зера Энверовна;
- Бекирова Суваде Сейрановна;
- Сейтумерова Пакизе Алишеровна;
- Неметуллаева Зарема Джаппаровна;
- Ибраимова Зуляра Сеттаровна;
- Якубова Сафие Эльдаровна;
- Люманова Лиля Мансуровна.
К задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова. Указывается, что юрист уже обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.
Задержанные у Крымского гарнизонного военного суда слушатели массово пишут жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру центрального района Симферополя.