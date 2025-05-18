Судно Мексики врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке: есть пострадавшие

В субботу вечером 270-футовое военное судно Мексики, на борту которого находилось 277 человек, врезалось и процарапало дно Бруклинского моста в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В Береговой охране Нью-Йорка рассказали, что 20 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии, и их все еще извлекают из воды.
На видео, размещенных в соцсетях, видно, как три освещенные мачты на большой парусной лодке с мексиканским флагом врезаются в основание поста, когда на мосту проезжают автомобили. Далее на кадрах судно продолжило плыть со всеми тремя разрушенными мачтами.
"(Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс был - ред.) предварительно проинформирован о ситуации на Бруклинском мосту и вскоре отправится туда, чтобы осмотреть место происшествия и получить полную информацию", - написал пресс-секретарь Фабьен Леви в соцсети X.
Напомним, в конце января 2025 года, в США пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе и упали в реку Потомак возле аэропорта имени Рональда Рейгана недалеко от Вашингтона. В результате случившегося было очень много жертв.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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