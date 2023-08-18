Судно, которое вышло из порта Одессы после окончания "зерновой сделки", прибыло в Стамбул, - Reuters

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вышедший из заблокированного Россией украинского черноморского порта Одесса в начале этой недели, находился в порту с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Местные телерадиокомпании сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.

Отметим, что на прошлой неделе Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения грузовых судов, оказавшихся в ловушке в ее портах после выхода России из "зернового соглашения".

В то же время Россия не сообщила, будет ли она уважать судоходный коридор, а судоходные и страховые источники выразили обеспокоенность по поводу безопасности.

Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения"

16 августа из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte". Он стал первым гражданским судном, которые воспользовался временным транспортным коридором, открытым после выхода России из "зернового соглашения".

Добавим, что временный коридор будет использоваться в первую очередь для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России. Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" судно последний раз выходило из порта Одессы 16 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.