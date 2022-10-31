Судная неделя для американских техно-гигантов, а гривна укрепляется на заявлениях НБУ

На прошлой неделе публикация финансовых отчетов за третий квартал крупных технологических компаний США стала потрясением для рынков. Еще недавно эти акции были одними из самых популярных объектов инвестирования. Именно они были главным локомотивом стремительного постоянного роста индексов в последние несколько лет.

И вот доходы Alphabet и Microsoft оказываются хуже ожиданий аналитиков. Meta Platforms прогнозирует тяжелый 4-й квартал этого года и значительный рост расходов и капиталовложений в 2023 году. Amazon уже ожидает существенного увеличения расходов, а прогнозы продаж компании в этом же квартале оказались значительно меньше прогнозов рынка.

Все компании "Большой пятерки" (или так называемого блока FAAMG) кроме Apple – Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta Platforms – потеряли за неделю суммарно 250 млрд долларов своей рыночной капитализации. Впрочем, американские индексы все равно умудрились вырасти: наиболее ориентированный на технологический сектор Nasdaq Composite – на 2,2%, а S&P 500 – и вообще на приличные 4,4%.

Стоит отметить, что для большинства компаний прошлый квартал оказался успешным: по состоянию на прошлую пятницу уже отчитались 263 корпорации из индекса S&P 500, и согласно Refinitiv, 73% этих отчетов превзошли ожидания.

Но фондовые индексы двигались вверх не только благодаря удачным финансовым отчетам. Еще одним фактором для роста рынков стали, как ни странно, плохие макроэкономические новости. В течение недели инвесторы узнавали о дальнейшем сокращении деловой активности по показателям PMI, ухудшении потребительских настроений в США и падении продаж американского нового жилья.

Пока рынки настолько сосредоточены на перспективах центробанковской политики, что восприняли эти плохие новости как хорошие. Причем настолько хорошие, что ими вдохновились не только рынки акций, но и облигаций, включая долг развивающихся стран. Ведь инвесторы надеются, что сигналы дальнейшего ослабления экономики заставят центральные банки, прежде всего ФРС, смягчить свою монетарную политику.

Рынкам показалось, что на прошлой неделе ЕЦБ уже сделал первый шаг в этом направлении: ставки повышены на ожидаемые 75 базисных пунктов, но в то же время регулятор заявил, что в борьбе с инфляцией уже достигнут значительный прогресс. На этой неделе наступает очередь ФРС: здесь также рынки уверенно ожидают повышения ставок на 75 б.п., но затаив дыхание ждут сопровождающих комментариев главы центрального банка.

Любой намек Джерома Пауэлла на разворот монетарной политики где-то в будущем может повлечь за собой ралли. Впрочем, руководитель регулятора может быть пока не заинтересован этого делать, ведь еще нет признаков устойчивого замедления инфляции. Смягчение же риторики приведет к смягчению общих финансовых условий и новому витку инфляционной спирали.

К сожалению, украинские еврооблигации были пока чужими на этом празднике жизни, а их стоимость снизилась за неделю на 2-8% до 16-25 центов за доллар. Инвесторов беспокоит постоянное разрушение российским агрессором украинской энергетической инфраструктуры, а также сигналы правительства о возможном ухудшении ситуации зимой.

В то же время, значительно оживился аукцион ОВГЗ после решения Минфина поднять ставки на полуторагодичные военные облигации до 18,5%. На вторичном рынке инвесторы это восприняли как сигнал возможных дальнейших повышений ставок, поэтому перешли в режим ожидания, и объемы торгов сократились почти вдвое.

Между тем гривна значительно укрепилась в течение недели после того, как в НБУ подтвердили готовность сохранять официальный обменный курс к доллару неизменным, а наличный рынок и дальше насыщался банкнотами. Наличный курс гривны в 10 крупнейших розничных банках укрепился за неделю до 39,1-40 гривен/доллар с 39,9-40,6 гривен/доллар в предыдущую пятницу.