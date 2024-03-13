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Будут судить бывшую украинскую чемпионку мира по сумо: собирала деньги на войну против Украины

Крым, Среда 13 марта 2024 16:09
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Будут судить бывшую украинскую чемпионку мира по сумо: собирала деньги на войну против Украины Фото: Обвиняемая в пособничестве государству-агрессору (pgo.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

В суд направлен обвинительный акт против бывшей украинской спортсменки из временно оккупированного Крыма, многократной чемпионки Европы и мира по сумо. Ее обвиняют в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

С 2016 года обвиняемая начала выступать в составе сборной РФ. Однако после запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях сделала перерыв в карьере.

Следствие установило, что она организовала и возглавила волонтерское движение в Крыму, которое поддерживало армию оккупантов.

В частности, обвиняемая неоднократно собирала средства для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих РФ, которые в том числе вели боевые действия против Украины в городе Бахмут.

Кроме того, спортсменка неоднократно выступала в пророссийских медиа, продвигая пропагандистские нарративы.

Специальное досудебное расследование проводило СБУ.

Напомним, 14 февраля к 15 годам лишения свободы приговорили жителя Харькова, который добровольно сотрудничал с РФ и помогал наносить удары по энергетической системе Украины.

Кроме того, 15 февраля житель Сумской области приговорен к 10 годам тюрьмы. Он передавал россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины.

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