Будут судить бывшую украинскую чемпионку мира по сумо: собирала деньги на войну против Украины

В суд направлен обвинительный акт против бывшей украинской спортсменки из временно оккупированного Крыма, многократной чемпионки Европы и мира по сумо. Ее обвиняют в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

С 2016 года обвиняемая начала выступать в составе сборной РФ. Однако после запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях сделала перерыв в карьере.

Следствие установило, что она организовала и возглавила волонтерское движение в Крыму, которое поддерживало армию оккупантов.

В частности, обвиняемая неоднократно собирала средства для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих РФ, которые в том числе вели боевые действия против Украины в городе Бахмут.

Кроме того, спортсменка неоднократно выступала в пророссийских медиа, продвигая пропагандистские нарративы.

Специальное досудебное расследование проводило СБУ.