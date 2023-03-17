В суде по делу Шаповалова не было соревновательного процесса, - адвокат

Адвокат Шаповалова подчеркнул, что сторона обвинения не установила и не доказала мотив его подзащитного препятствовать ВСУ, как и не доказала его вину.

Кроме того, защитник отметил, что неадекватна и сумма залога для Шаповалова - 402 миллиона гривен, тогда как сами следователи предоставили суду справку о том, что его доходы составили 1,5 млн гривен за четыре года.

"Обвинение считает, что 1,2 млрд гривен недоказанного гипотетического ущерба - очень много, а 500 миллионов - именно такой залог оно требовало сначала - мелочь для человека, который нет сопоставимых доходов", - отметил адвокат.

Также Митюрин отметил, что сторона обвинения просто перечислила все риски, прописанные в УПК и теоретически могут возникнуть, если Шаповалова поместить под домашний арест.

Однако почему эти риски касаются именно бывшего замминистра, никогда не осужденного ранее, неизвестно.

В частности, сторона защиты заявила, что риск возможного влияния Шаповалова на свидетелей исключен, поскольку единственный свидетель - глава Департамента государственных закупок Богдан Хмельницкий, на показах которого базируется обвинение, находится в следственном изоляторе и ему инкриминируют корыстный умысел.

Однако апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

"Это решение - свидетельство того, что суд и сторона обвинения пока играют на одной стороне, так выглядит состязательность процесса в Украине. Но мы сделаем все, чтобы баланс был возобновлен. Это сражение сегодня мы проиграли, но победа в войне будет за нами", - заявил Митюрин после заседания суда.

Напомним, 24 января, после выхода журналистского расследования о закупке продовольствия для ВСУ, Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку, а министр обороны Алексей Резников поддержал его просьбу.

1 февраля у Шаповалова был произведен обыск, а ГБР вручило ему подозрение. Впоследствии он был арестован. Его подозревают в том, что он якобы намеренно не включал в договоры о поставках амуниции для Вооруженных сил пункты о качестве, поэтому часть поставленных товаров на сумму около 1,2 млрд гривен оказалась некачественной.

В интервью РБК-Украина адвокат Митюрин отметил, что Шаповалова не подозревают в коррупции и что уголовное производство против него не касается ни продуктов питания, ни завышения цен. По тем инкриминируемым ему закупкам у МО сейчас ведется претенциозная работа по замене некачественных товаров или возврату денег.

Также Митюрин сообщил, что закупки проводились у компаний из стран НАТО, которые имели соответствующие сертификаты качества Альянса. Он считает обвинения против Шаповалова абсурдными.